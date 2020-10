Fox新聞披露拜登弟弟分享多名民主黨人聯繫名單

【KTSF 吳宇斌報導】

在小拜登的前生意合夥人波布林斯基周四站出來,指證近日揭露的小拜登電郵是真確的,他也指拜登也知情,他也曾跟拜登見過面,消息說FBI要求約談他,而Fox新聞也有獨家揭露。

Fox新聞說,他們取得拜登的弟弟Jim Biden在2017年5月15號發給小拜登、波布林斯基及另外兩人的電郵,標題為「首階段國內聯繫/項目」,內容涉及Jim Biden與小拜登參與的CEFC中國能源公司。

Jim Biden分享一張聯繫人名單,上面列出的人有賀錦麗、參議院民主黨領袖舒默、紐約州長古莫、紐約市長白思豪,還有參議院民主黨人范士丹、Kirsten Gillibrand、Amy Klobuchar等多名民主黨人。

報導指目前不清楚是否有該項目的人聯繫這些民主黨人。

此外,《紐約郵報》也揭露,在小拜登打離婚官司時,女方律師向小拜登發信,要求處理一顆約2.8卡拉的鑽石,而小拜登曾經向雜誌《紐約客》透露,那顆鑽石是中國華信集團的葉簡明送給他的。

隨著愈來愈多的證據,並有證人站出來,親民主黨的主流媒體已經無法繼續將消息屏蔽。

兩度獲得普利茲獎的記者Adam Goldman周五也在《紐約時報》撰文追問事件,而《華爾街日報》也在10月20日、21日、22日連續三天質疑拜登與家族同外國的利益關係,要求作出交代。

面對事件,拜登家族非常低調,而拜登則在周四晚的辯論中,再次否認對小拜登的業務知情。

