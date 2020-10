歐美染疫個案回升 拖累道指周一一度跌近千點

【KTSF 張麗月報導】

歐美染疫個案上升令人擔憂,可能會進一步拖慢全球經濟活動,拖累華爾街股市周一明顯走跌,道瓊斯一度大跌近千點。

道瓊斯周一一度大跌965點,Nasdaq一度跌超過300點,其後跌幅收窄,到收市時,主要指數跌1%至2%以上,道指跌650點,跌幅超過2%,S&P500跌64點,Nasdaq跌189點。

股市跌,主要因為歐美的疫情持續爆發,染疫個案有上升的趨勢,尤其是美國西岸和中西部地區,染疫個案明顯上升,歐洲一些國家也收緊抗疫措施,令人擔心全球經濟活動可能會進一步放緩,經濟前景不明朗,航空和郵輪股跌幅較大。

此外,府會之間就新一輪紓困方案仍未有明顯進展,這些因素都不利股市。

本星期是業績發佈高峰期,有近170間公司公佈盈利報告,當中包括波音、Caterpillar和Honeywell等,周二公佈業績的科技公司包括微軟以及蘋果,Facebook、Alphabet、Amazon和Twitter就會在本星期四收市後公佈盈利報告。

美國和歐元區也會在本星期公佈第三季GDP,由於疫情關係,美國第二季GDP大幅收縮31.4%。

