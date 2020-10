【有線新聞】

中方宣布制裁三間美國軍工企業,指他們涉及對台售武,但未有公布制裁細節。

中國外交部發言人趙立堅表示:「為了維護國家利益,中方決定採取必要措施。對參與此次對台軍售的洛歇馬丁、波音防務、雷神等美國企業,以及在售台武器過程中表現惡劣的美國有關個人和實體實施制裁。中方再次敦促美方恪守一個中國原則的承諾,和中美三個聯合公報的規定,停止售台武器和美台任何軍事聯繫。」

美國國務院上周批准三項對台軍售,包括導彈、火箭炮與偵察吊艙等,總值逾18億美元。

洛歇馬丁今年7月已被中方制裁,指他們是美國向台灣出售愛國者導彈的主要承包商。

