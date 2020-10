【有線新聞】

中國反制美國,要求6間美國媒體駐華分社7日內申報員工和財務等資料。

在北京,中國外交部表示,為了回應美國上周再將六間中國媒體機構列為外國使團,宣布要求美國廣播公司、洛杉磯時報、明尼蘇達公共電台、美國國家事務出版公司、新聞周刊和美國專題新聞社,即日起計的7日內向中方申報中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有的不動產信息等書面資料。

中方強調,措施是對美方無理打壓中國媒體駐美機構、被迫進行的必要對等反制,完全是正當合理防衛,敦促美方立即改弦更張、糾正錯誤,如果美方一意孤行,中方必將採取進一步反制措施。

