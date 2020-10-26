灣區周日晚開始刮強風 PG&E停電防山火

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灣區周日晚迎來本季最高危的火警天氣，從山區到平地都有強風，周一早上灣區多處地點停電，太平洋媒電公司（PG&E）實施的公共安全停電措施，約361,000戶受影響。

除了舊金山外，灣區其他所有縣都有居民收到PG&E為預防山火可能實施公共安全斷電的通知，東灣柏克萊Hills社區更罕見地收到市府呼籲，周日下午前最好撤離的通知。

在周日晚強風火警高危狀態下，柏克萊市府呼籲市民為安全起見，提前在周日下午前離開。

不過有當地Hills社區居民表示，雖然希望配合事先撤離，但是沒有地方去，加上撤離額外花錢，小孩周一還要上學，所以不會事先撤離，但已打包好行李以防萬一。

柏克萊市長表示，因為當地道路狹窄，如果越多人事先撤離，火災發生時，消防人員和警方車輛比較容易開上山去，民眾也比較容易撤離。

PG&E代表指，會盡力縮短公共斷電時間，並表示已根據顧客意見，改進今年的斷電警告通知，提供更詳細的資訊。

加州消防部門表示，已針對火警高危地區增加人手配備，在周日晚預料時速可達70英哩的強風下，大火蔓延的速度會很快，甚至會延燒到通常不會發生山火的地區。

PG&E表示，盡量希望於周一晚間起恢復供電，不過也可能需要更長時間，或者到周二才恢復供電。

而北灣近幾年來常常面臨公共安全斷電，縣府當局現在已經更有準備，民眾也累積更多經驗，為因應停電，除了發電機外，乾冰也是好幫手，有當地居民發現，在冰箱裡放乾冰，也可以維持食物低溫好幾天。

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