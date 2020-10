灣區周日晚開始刮強風 PG&E停電防山火

【KTSF】

灣區周日晚迎來本季最高危的火警天氣,從山區到平地都有強風,周一早上灣區多處地點停電,太平洋媒電公司(PG&E)實施的公共安全停電措施,約361,000戶受影響。

除了舊金山外,灣區其他所有縣都有居民收到PG&E為預防山火可能實施公共安全斷電的通知,東灣柏克萊Hills社區更罕見地收到市府呼籲,周日下午前最好撤離的通知。

在周日晚強風火警高危狀態下,柏克萊市府呼籲市民為安全起見,提前在周日下午前離開。

不過有當地Hills社區居民表示,雖然希望配合事先撤離,但是沒有地方去,加上撤離額外花錢,小孩周一還要上學,所以不會事先撤離,但已打包好行李以防萬一。

柏克萊市長表示,因為當地道路狹窄,如果越多人事先撤離,火災發生時,消防人員和警方車輛比較容易開上山去,民眾也比較容易撤離。

PG&E代表指,會盡力縮短公共斷電時間,並表示已根據顧客意見,改進今年的斷電警告通知,提供更詳細的資訊。

加州消防部門表示,已針對火警高危地區增加人手配備,在周日晚預料時速可達70英哩的強風下,大火蔓延的速度會很快,甚至會延燒到通常不會發生山火的地區。

PG&E表示,盡量希望於周一晚間起恢復供電,不過也可能需要更長時間,或者到周二才恢復供電。

而北灣近幾年來常常面臨公共安全斷電,縣府當局現在已經更有準備,民眾也累積更多經驗,為因應停電,除了發電機外,乾冰也是好幫手,有當地居民發現,在冰箱裡放乾冰,也可以維持食物低溫好幾天。

