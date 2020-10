影評：Amazon 應節的四部懸疑驚悚片

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

Halloween 這個令人又愛又害怕的節日就快來臨。好萊塢拍慣恐怖片的Blumhouse 片場,今年一口氣推出四部驚悚片。

《謊言 The Lie》

一名周旋在離婚父母之間的少女Rebecca,一天由父親開車送她到舞蹈營的時候,在途中見到好友Britney 在車站等車,說服父親讓好友搭順風車。兩位少女開始爭風吃醋,在路上休息的時候,Britney 突然失去蹤影。眼看女兒可能惹上麻煩,父母做出一連串幫助女兒的行動,自掘的陷阱卻越陷越深。電影《謊言 The Lie》鋪陳偏慢、劇情不難叫人猜出。滿分五分中得三分。

《黑盒子 Black Box》

《黑盒子 Black Box》講述一名男子Nolan,在車禍中喪失妻子,卻也嚴重失憶,必須靠女兒幫他過生活。眼看可能失去女兒的撫養權,Nolan 參與一個醫生的實驗計畫,靠催眠進入腦中過去的經歷。過程中,卻不斷見到一個鬼異的人物出現,讓Nolan 質疑自己的身分。影片懸疑成分叫人好奇、不斷猜測。滿分五分中得三分半。

《Nocturne 夜曲》

Juliet 和姊姊自小學鋼琴,琴藝不相上下,卻一直活在姊姊影子中。畢業演出中,姊姊也是協奏曲的主角。Juliet 發現一名自殺同學的筆記本,推動她爭取機會,但卻也面對迷失自己的命運。《Nocturne 夜曲》劇情和演出都維持高水平。滿分五分中得四分。

《Evil Eye 邪惡之眼》

一個年輕美籍印度裔女子Pallavi 快要30歲,在印度的母親催促她要找對象。開始時不太願意,後來認識一名才貌出眾的男子。原本以為母親也會贊同,但母親卻發現男子是她年輕時,要殺害她一名男子的化身。環繞在亞裔角色和題材的故事送來一股新鮮。滿分五分中得四分。

這四部電影同步推出,在Amazon Prime Video 平台觀看。

電影網頁:https://www.amazon.com/adlp/welcometotheblumhouse

Amazon and Blumhouse presents four thrillers just in time for Halloween

“Screening Room” reviews “Welcome to the Blumhouse – The Lie, Black Box, Nocturne, Evil Eye”

