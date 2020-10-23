周日灣區風高物燥 氣象局在多地發紅色火災警告

【KTSF 吳宇斌報導】

由於天氣變化，國家氣象局將灣區本週日開始的火災預警提升為紅色火災警告，太平洋煤電公司（PG&E）也會因應情況再次實施安全停電措施。

紅色火災警告由週日早上11點持續到下週二早上11點，範圍包括北灣和東灣的山區，而灣區其他地區以及Santa Cruz縣的紅色火災警告，則從週日晚8點到下週二早上11點。

天氣非常乾燥，國家氣象局預測屆時東灣的山區和山谷、北灣山區以及灣區以南、Santa Cruz的山區，風力時速會有25至35英哩，疾風會高達60至70英哩。

當局指強風可能令樹木和電線桿倒塌，導致大範圍停電，因此當局同時也對灣區所有縣發出強風預警，從週日下午4點到下週一早上10點生效。

PG&G週五也宣布會對部分受到天氣影響的地區，包括東灣的Moraga、Orinda以及Lafayette，將會從週日下午4點到下週三早上實施公共安全停電措施，呼籲民眾做好準備。

東灣公園管理局週五也宣布因應天氣情況，為預防山火的發生，在週日和下週一兩日關閉轄下11個公園，關閉公園名單可以到東灣公園管理局網站查詢，當局指任何人進入關閉的公園，將會被票控或者拘捕。

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