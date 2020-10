周日灣區風高物燥 氣象局在多地發紅色火災警告

【KTSF 吳宇斌報導】

由於天氣變化,國家氣象局將灣區本週日開始的火災預警提升為紅色火災警告,太平洋煤電公司(PG&E)也會因應情況再次實施安全停電措施。

紅色火災警告由週日早上11點持續到下週二早上11點,範圍包括北灣和東灣的山區,而灣區其他地區以及Santa Cruz縣的紅色火災警告,則從週日晚8點到下週二早上11點。

天氣非常乾燥,國家氣象局預測屆時東灣的山區和山谷、北灣山區以及灣區以南、Santa Cruz的山區,風力時速會有25至35英哩,疾風會高達60至70英哩。

當局指強風可能令樹木和電線桿倒塌,導致大範圍停電,因此當局同時也對灣區所有縣發出強風預警,從週日下午4點到下週一早上10點生效。

PG&G週五也宣布會對部分受到天氣影響的地區,包括東灣的Moraga、Orinda以及Lafayette,將會從週日下午4點到下週三早上實施公共安全停電措施,呼籲民眾做好準備。

東灣公園管理局週五也宣布因應天氣情況,為預防山火的發生,在週日和下週一兩日關閉轄下11個公園,關閉公園名單可以到東灣公園管理局網站查詢,當局指任何人進入關閉的公園,將會被票控或者拘捕。

