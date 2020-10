美國周四新增7.7萬人確診 創單日新高

【KTSF 江良慧報導】

美國在星期四有超過77,000宗新增新型肺炎個案,是自從疫情爆發以來單日最高,染疫住院的人數在過去一個月就上升多達四成,但特朗普總統周四晚在電視辯論時,就仍然堅稱疫情很快就會過去。

超過20多個州新增新型肺炎個案都在上升,Jonathan Reiner醫生說:「我們是進入海嘯的最後直路。」

全國每天平均新症目前高達6萬以上,有部分州和城市要再次實施管制。

Reiner說:「我們很可能看到每天死亡人數大幅上升,令人擔心因為醫院開始多人,在全國大部分地區可能有醫院病床供不應求的風險。」

但總統卻這樣說:「我們進入最後直路 它將會消失。」

但他的衛生福利部長卻表示說:「我們需要承認,他也承認現在是重要時刻,我們看到個案上升,在中西部、中西部上方和大平原區,有很多個案出現和住院,我們會看到結果。」

全國目前有超過41,000人因為新型肺炎要在醫院留醫,一些熱點地區的醫院表示,若住院人數繼續急升,他們很快會面對危機。

Azar說:「現在這是由個人行為所驅使的社區傳播發生,因為我們要集中精力洗手,保持社交距離,和不能保持距離時佩戴口罩,特別是家庭聚會時要小心。」

