參院司法委員會將傳召Twitter, Facebook行政總裁作證

【KTSF 吳宇斌報導】

聯邦參議院司法委員會追究Twitter和Facebook封鎖小拜登的電郵事件的消息,周四表決通過將傳召該兩間公司的行政總裁要他們交代。

參議院司法委員會中,12名共和黨議員一致批准這項動議,而當中10名民主黨人則因抵制最高法院大法官提名案,而未出席表決。

司法委員會主席Lindsey Graham表示,如果Twitter行政總裁Jack Dorsey與Facebook行政總裁Mark Zuckerberg不自動出席作證,他希望傳票能讓委員會能獲得權力,以確保取得他們的證詞。

《紐約郵報》日前在報導中聲稱,特拉華州一家電腦修理店取得一台拜登兒子Hunter Biden拿去修理,但沒有取回的電腦,發現電腦中存有涉及拜登父子在烏克蘭與中國的商務資訊,還有小拜登的私生活信息。

不過Twitter和Facebook均以這些報導散佈不實訊息為由,決定限制用戶轉貼新聞連結,保守派對此大為光火,砲轟兩間社交媒體公司,此舉實為有黨派偏見的審查制度。

