美國情報部門指俄羅斯伊朗試圖干預11月大選

【有線新聞】

美國大選還有個多星期舉行,情報部門指控伊朗及俄羅斯取得選民資料,企圖干預大選,其中,伊朗向選民散布不實和威脅訊息。俄、伊兩國均否認指控。

大選臨近,美國情報總監拉特克利夫聯同聯邦調查局局長克里斯托弗雷召開記者會,高調指控伊朗和俄羅斯分別取得選民登記資料,企圖干預大選。

拉特克利夫稱︰「外國勢力可利用這些數據,向登記選民發放虛假資料,希望造成混淆、製造混亂,破壞大家對美國民主的信心。就此,我們發現伊朗發送詐騙電郵,威脅選民、激起社會不安,及損害總統特朗普的選情。」

他提到的伊朗詐騙電郵,據報正是近日部分搖擺州的民主黨選民,投訴收到的恐嚇電郵。發件者聲稱是一個極右組織,威脅已掌握有關選民的個人資料,要求轉投共和黨及投票給特朗普,否則會「找上門」。

另一些電郵則含有不實投票資訊,包括示範盜取資料、代人投假票的影片;片中出現該極右組織的標誌。組織否認是其所為,情報部門就指片段內容不實。

華府官員消息指,電郵是由伊朗政府指使發出。專家分析,這些電郵或旨在損害特朗普形象,以及試圖削弱選民信心、影響投票率。當局又指,俄羅斯亦有獲取選民資料,雖然無發現對方有相同行動,但仍會提高警惕。

目前亦無證據顯示點票和選民資料有被竄改,而美國選民登記資料部分是公開資訊。雖然當局無說明俄羅斯和伊朗有否採用竊取手段,但消息指伊朗取得的資料並非全部來自公開數據。