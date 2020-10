特朗普拜登就外交政策互相指責

【有線新聞】

兩人辯論時亦就外交政策互相指責,拜登說會要求中國遵守國際法,又批評特朗普與北韓過於友好。特朗普則指自己任內大幅改善美朝關係,分析和民調均認為特朗普未能憑這次辯論扭轉劣勢。

美國總統候選人電視辯論另一焦點是外交政策,一直指控中國隱瞞疫情的特朗普,被問到會怎樣要中國付出代價:「中國正付出代價,向我們支付數以十億美元,我剛給了美國農民280億美元。」

還未說完,被對手拜登插話,拜登指由他擔任總統的話,會要求中國遵守國際法:「我擔任副總統時與習近平主席會面,他說會在南海設立防空識別區,不准美軍飛越。我說,我們會照樣飛越南海,派出B-52和B-1轟炸機,不會理會他們。中國須守規矩。」

特朗普任內三次舉行美朝領袖峰會,拜登批評特朗普與北韓領袖金正恩走得太近,他說除非北韓承諾減少核武數量,否則不會和金正恩會面。

拜登說:「他賦予北韓認可,經常談起他那『好友』,那是個暴徒。」

特朗普堅持沒有問題,自己做到前總統奧巴馬做不到的事:「奧巴馬政府想與金正恩會面,但被拒絕。金正恩不喜歡奧巴馬,不想與他會面。但沒關係,美朝現在沒有開戰,關係良好。與各國領袖保持良好關係是一件好事。」

分析認為這次辯論算有火花,但指整體民調落後拜登的特朗普流於人身攻擊和謊言,甚至答非所問,未能憑這次交鋒扭轉劣勢。

美國有線新聞網絡民調顯示過半受訪者認為拜登勝出辯論,覺得特朗普勝出的不足四成。

