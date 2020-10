舊金山警局成立聯絡小組 助少數族裔通報仇視罪行（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市長布里德周四和中文媒體會談時宣布,在警察部門成立社區聯絡小組,來協助少數族裔社區通報仇恨罪行。

在舊金山警察部門新成立的社區連絡小組,將包括5位來自社區協調部的警員,服務對象是舊金山的多元社區,包括亞太裔、非洲裔、拉美裔、同志和穆斯林社區等,特別是缺少英語溝通能力社區和年長人士。

成立這小組的目的是要爭取社區的信任,鼓勵罪案受害人報案,並幫助他們和受害者家屬。

布里德說:「我了解什麼是被人用種族仇恨、語言侮辱、用肢體暴力對待你和親人,在某處因感覺不安全而害怕,我們都必須舉報這些事件,我們要確保任何受害於仇視或偏見罪案者,市府和警方都會幫助他們。」

加州眾議員邱信福說:「從辱罵到違反民權,到破壞商店,乃至性別不平等案中,我們也發現3分之2的案件針對女性,我們也知道針對亞裔的仇恨案影響各年齡層,年輕人到年長人士都有。」

社區聯絡小組將追蹤仇恨罪案,並協調十個警察分局、罪案調查署、公關部門、地檢處之間的工作,按時通知受害人調查進展。

小組警員也將出席社區會議,提供類似罪案的資訊,社區聯絡小組也將在未來幾個月利用WeChat微信等渠道,向不精通英語的市民傳達相關罪案的資訊。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。