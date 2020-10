「舊金山美食週」本週展開為期10天（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

雖然仍在疫情期間,不過「舊金山美食週」(SF Restaurant Week)仍照常從周五起舉行,這次有哪些餐廳參加?價格又如何呢?

「舊金山美食週」活動原本一年舉辦兩次,通常是1月和8月,但今年遇到疫情,餐廳都無法正常營運,直到9月底才重新開放堂食。

此次的美食週活動從周五10月23日開始,一直到11月1日結束,為期10天,主辦方金門餐廳協會(GGRA)透露,有接近100家餐廳參加。

在舉辦活動的同時,也因應疫情而與往年稍有不同,食客可以選擇堂食、外賣,以及參與視訊活動,參與的餐廳則會提供專為美食週而設計的午餐或晚餐菜單,午餐菜單有兩道菜,價格分別是10元、15元和25元,晚餐則是三道菜,價格分別是25元、40元和65元。

食客今年也可以在家參與視訊活動,包括快樂時光Happy Hour,以及美食課堂Webinars等,烹飪以及製作雞尾酒的講座。

參與此次舊金山美食週的中餐廳有三家,兩家位於華埠,分別是御食園(Z&Y)和明店(China Live),以及在海旁區的凱悅匯(Harborview),三家餐廳都只參加晚餐推廣活動。

主辦方表示,以往參與活動的餐廳,會將收入的1%捐給由金門餐廳協會選出的慈善機構,但因為疫情,餐飲業今年也受到重創,因此1%的收入捐款將由參與的餐廳自己保留。

另外,主辦方也希望透過美食週活動,鼓勵更多餐廳參與,刺激舊金山的餐飲業,也可以協助疫情後的經濟復甦。

有興趣的食客,可以上網http://sfrestaurantweek.com,查看餐廳列表和菜單,以及更多詳情。

