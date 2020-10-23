「舊金山美食週」本週展開為期10天（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

雖然仍在疫情期間，不過「舊金山美食週」（SF Restaurant Week）仍照常從周五起舉行，這次有哪些餐廳參加？價格又如何呢？

「舊金山美食週」活動原本一年舉辦兩次，通常是1月和8月，但今年遇到疫情，餐廳都無法正常營運，直到9月底才重新開放堂食。

此次的美食週活動從周五10月23日開始，一直到11月1日結束，為期10天，主辦方金門餐廳協會（GGRA）透露，有接近100家餐廳參加。

在舉辦活動的同時，也因應疫情而與往年稍有不同，食客可以選擇堂食、外賣，以及參與視訊活動，參與的餐廳則會提供專為美食週而設計的午餐或晚餐菜單，午餐菜單有兩道菜，價格分別是10元、15元和25元，晚餐則是三道菜，價格分別是25元、40元和65元。

食客今年也可以在家參與視訊活動，包括快樂時光Happy Hour，以及美食課堂Webinars等，烹飪以及製作雞尾酒的講座。

參與此次舊金山美食週的中餐廳有三家，兩家位於華埠，分別是御食園（Z&Y）和明店（China Live），以及在海旁區的凱悅匯（Harborview），三家餐廳都只參加晚餐推廣活動。

主辦方表示，以往參與活動的餐廳，會將收入的1%捐給由金門餐廳協會選出的慈善機構，但因為疫情，餐飲業今年也受到重創，因此1%的收入捐款將由參與的餐廳自己保留。

另外，主辦方也希望透過美食週活動，鼓勵更多餐廳參與，刺激舊金山的餐飲業，也可以協助疫情後的經濟復甦。

有興趣的食客，可以上網http://sfrestaurantweek.com，查看餐廳列表和菜單，以及更多詳情。

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