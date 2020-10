【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Mission區發生搶劫案,賊人搶劫一對坐在自己車裡的亞裔情侶,女事主受了輕傷。

警方資料顯示,現場是Mission街夾20街,周三晚上7點幾,亞裔男女事主的汽車停在路邊。

警方表示,兩名非洲裔男子開車停在事主的車旁邊,其中一個匪徒下車,砸爛事主的車窗,並搶劫當時坐在前面乘客座位的女事主。

女事主掙扎想保護自己的財物,可是匪徒最終搶走她的錢包,裡面有信用卡、提款卡、身份證以及鑰匙。

19歲的女事主受了輕傷,警方仍在調查這宗搶劫。

