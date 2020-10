【KTSF】

舊金山警方拘捕了一名33歲男子,他涉嫌周一下午在舊金山Market街夾Stockton街推跌一名正在等巴士的72歲亞裔婆婆。

婆婆在事故中嚴重受傷,需要送院治療,不過沒有生命危險。

警方指出,疑犯Christopher Domeier上月中因為在田德隆區襲擊一名82歲長者,而一度被捕。

