控方尋求對Scott Peterson重啟量刑聆訊

【KTSF】

在2004年被裁定謀殺懷孕妻子Laci Peterson和未出生兒子的Scott Peterson,死刑判刑在8月時獲加州最高法院推翻,不過控方周五表示,會要求重新展開量刑審批,並且依舊會求處死刑。

加州最高法院在上月推翻Peterson的死刑,理由是San Mateo縣的原審法官錯誤地排除了表明反對死刑的陪審員,之後,法庭再在上星期裁定,原審法官要決定一名陪審員沒有透露自己是罪案受害人,並曾經獲得對犯罪人的禁制令一事,是否屬於陪審員不當行為,和如果是不當,是否不利被告至有需要重審,有關決定可能導致Peterson的謀殺定罪被推翻。

控方周五表示,現階段會尋求重新展開量刑審訊,但若定罪被推翻,就會要求重審案件,Peterson周五是透過視像遙距出庭。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。