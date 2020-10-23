控方尋求對Scott Peterson重啟量刑聆訊

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在2004年被裁定謀殺懷孕妻子Laci Peterson和未出生兒子的Scott Peterson，死刑判刑在8月時獲加州最高法院推翻，不過控方周五表示，會要求重新展開量刑審批，並且依舊會求處死刑。

加州最高法院在上月推翻Peterson的死刑，理由是San Mateo縣的原審法官錯誤地排除了表明反對死刑的陪審員，之後，法庭再在上星期裁定，原審法官要決定一名陪審員沒有透露自己是罪案受害人，並曾經獲得對犯罪人的禁制令一事，是否屬於陪審員不當行為，和如果是不當，是否不利被告至有需要重審，有關決定可能導致Peterson的謀殺定罪被推翻。

控方周五表示，現階段會尋求重新展開量刑審訊，但若定罪被推翻，就會要求重審案件，Peterson周五是透過視像遙距出庭。

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