【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭(屋崙)聯合校區最近在一份寄給家長的問卷中,出現涉嫌歧視亞裔的字眼,校區對此公開致歉。

校區發言人John Sasaki表示,將會更換一份新修正的問卷,目前正調查該字眼為何會出現在問卷上。

該份問卷是訪問家長有關親身上學的意見,Sasaki表示,帶有歧視亞裔字眼的問卷,並沒有在他審閱的最終版本出現,他聲稱有可能是電腦系統出問題或其他原因,他也拒絕透露該句帶有歧視的字眼是甚麼。

校區發言人為事件公開致歉,又表示他和校區所有同事都不會使用這種字眼,他又承諾會加強電腦保安系統,慎防有外人入侵,並會在寄出文件前先再三檢查。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。