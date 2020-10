美國房貸利率持續下降 吸引民眾置業

【KTSF】

隨著新冠狀病毒疫情以及即將到來的總統大選帶來的不確定性,房貸利率繼續呈下降趨勢。

聯邦房貨機構房地美(Freddie Mac)宣布,截至10月22日的一週,其30年期固定利率房屋貸款平均利率為2.8%,較上週創下的低紀錄又下降了1個基點。

新的紀錄低點,比一年前的利率低了近一個百分點,在去年同一時間,貸款的平均利率為3.75%,已經連續11個月房貸利率如此的低,創下50年來的紀錄。

與此同時,15年期固定貸款利率降至平均2.33%,利息愈來愈低,出現租不如買的情況下,不斷吸引民眾置業,助長美國房市無法下降的原因。

不過房地美的專家認為,即使許多貸款人可享受房貸利率走低的好處,但在疫情影響下,不少人失業或收入大減。

此外,令人擔心的是,國會就新的紓困方案一直沒有達成共識,美國的大部分臨時金融安全網的救助將於12月31日到期。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。