美國房貸利率持續下降 吸引民眾置業

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隨著新冠狀病毒疫情以及即將到來的總統大選帶來的不確定性，房貸利率繼續呈下降趨勢。

聯邦房貨機構房地美（Freddie Mac）宣布，截至10月22日的一週，其30年期固定利率房屋貸款平均利率為2.8％，較上週創下的低紀錄又下降了1個基點。

新的紀錄低點，比一年前的利率低了近一個百分點，在去年同一時間，貸款的平均利率為3.75％，已經連續11個月房貸利率如此的低，創下50年來的紀錄。

與此同時，15年期固定貸款利率降至平均2.33％，利息愈來愈低，出現租不如買的情況下，不斷吸引民眾置業，助長美國房市無法下降的原因。

不過房地美的專家認為，即使許多貸款人可享受房貸利率走低的好處，但在疫情影響下，不少人失業或收入大減。

此外，令人擔心的是，國會就新的紓困方案一直沒有達成共識，美國的大部分臨時金融安全網的救助將於12月31日到期。

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