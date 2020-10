特朗普最後一場辯論表現較克制

【KTSF 蔡璐陽報導】

本大選年,總統候選人的第二場,同時也是最後一場辯論在田納西州Nashville舉行,為時90分鐘,一切順利,特朗普與拜登有針鋒相對,但沒有第一場辯論那樣混亂,特朗普的表現比第一場克制,辯論探討了多項議題,郤沒有外交政策的討論,而疫情還是重點。

在疫情問題上,特朗普認為美國的情況已好轉。

特朗普說:「這是一個全球大流行的病,你看到歐洲與多國的疫情飆升,而現在我們的死亡率已下降85%。」

特朗普宣布一支疫苗已準備好,將很快的分發使用,他自己也因為曾感染新冠病毒而有免疫力。

拜登則指責特朗普處理疫情不力,不值得連任,而疫情還遠遠沒有消退。

特朗普回應指,美國人目前別無選擇,已傾向於更疫情共存,而不能像拜登那樣「把自己禁閉在地牢裡」,拜登則反駁指不如說大家傾向於與疫情一起死。

拜登說:「第一,他說,我們正在學習與它共存,人們正在學習與它一起死,你們家今早在廚房餐桌會有一張空椅子,那個丈夫或妻子今晚睡覺,或出於習慣,伸手去試圖觸摸配偶,但配偶已逝去…(你說)學習與它共存。」

拜登指責特朗普從來未有說病毒危險,認為疫情受控,所以現在有超過20萬人死亡,問題涉及防疫抗疫與經濟關閉。

特朗普反擊,指封城抗疫導致紐約市變成鬼城,餐館倒閉,商業沒錢,不能這樣對待人民。

特朗普提到在疫情中隔開人們的透明塑料板,認為這些塑料板可貴了,但不是應對疫情的辦法,特朗普也指責普洛西阻撓國會的新一輪紓困工作。

特朗普針對小拜登的電郵事件攻擊拜登,提及小拜登的前業務夥伴Tony Bobulinski,此人最近站出來指證,自2017年起,與小拜登的電郵通訊,小拜登有提及與中國公司的投資,有10%是留給「大人物」,他周三晚說,這個「大人物」是老拜登。

特朗普要求拜登向美國人民交代,他也指控拜登拿俄羅斯的錢,拜登說自己沒有收過外國資源一分錢,並反指特朗普跟中國做生意,在中國有秘密銀行賬戶,他也要求特朗普公開報稅表,停止指控人貪腐。

拜登也攻擊朱利安尼是俄羅斯的棋子,發放虛假材料,對此特朗普回應指,拜登是典型政客所為,特朗普也沒譴責俄羅斯與伊朗干擾美國選舉,他表示沒有人比他對俄國更強硬。

至於報稅表,特朗普答應公佈,但沒有說明何時公佈。

特朗普說:「我已叫會計開始審計了,我會盡快公開,我願意公開,它會展示我的公司有多棒。」

拜登則說,自己公佈了22年的稅務資料,而特朗普卻沒有公佈,他問特朗普在隱瞞些什麽。

拜登說:「我已公佈22年的報稅記錄,你們可以去查看,你連一年的記錄都沒有公開,你在隱藏什麼?為什麼不願公開?外國給你很多錢,俄中都給你很多錢。」

在通俄案方面,特朗普指控奧巴馬政府監視他的2016年競選過程,他也聲稱獨立檢察官穆勒洗脫他面對的勾結俄國指控,特朗普說承受了3年的虛假指控和政治迫害。

在醫療健保方面,拜登主張擴展可負擔健保,在當中加入公共經營的選項,特朗普則批評拜登主張搞「社會化的醫療」,並抨擊賀錦麗比桑德斯更左傾。

拜登批評特朗普的競選目標不是拜登,而是被拜登擊敗的其他人。

談到最低工資,拜登主張把急救人員的時薪提升到15元,特朗普認為最低工資應該由各州自行決定。

在移民問題上,拜登抨擊特朗普在美墨邊界把申請庇護者的家庭拆散,讓許多孩子與父母失去聯絡,特朗普回應說,許多孩子是單獨來,他們透過人口走私集團和黑幫偷渡來美國。

在對付犯罪方面,特朗普說他已簽署了一項刑事司法改革法案,並聲稱除了林肯之外,只有他對非洲裔做的最多。

特朗普指責拜登,在任副總統時的反罪法案是掠食者,拜登反指特朗普長期發出惹火的種族主義言論,針對非洲裔,把美國各地城市的治安不良歸咎非洲裔

最後談到環境與族裔問題,特朗普沒有直接回應,而是指出,他的政府挽救了美國能源業,使得美國人都買到便宜的汽油,拜登則提到他若當選,將投資與可再生能源。

