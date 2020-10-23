特朗普最後一場辯論表現較克制

【KTSF 蔡璐陽報導】

本大選年，總統候選人的第二場，同時也是最後一場辯論在田納西州Nashville舉行，為時90分鐘，一切順利，特朗普與拜登有針鋒相對，但沒有第一場辯論那樣混亂，特朗普的表現比第一場克制，辯論探討了多項議題，郤沒有外交政策的討論，而疫情還是重點。

在疫情問題上，特朗普認為美國的情況已好轉。

特朗普說：「這是一個全球大流行的病，你看到歐洲與多國的疫情飆升，而現在我們的死亡率已下降85%。」

特朗普宣布一支疫苗已準備好，將很快的分發使用，他自己也因為曾感染新冠病毒而有免疫力。

拜登則指責特朗普處理疫情不力，不值得連任，而疫情還遠遠沒有消退。

特朗普回應指，美國人目前別無選擇，已傾向於更疫情共存，而不能像拜登那樣「把自己禁閉在地牢裡」，拜登則反駁指不如說大家傾向於與疫情一起死。

拜登說：「第一，他說，我們正在學習與它共存，人們正在學習與它一起死，你們家今早在廚房餐桌會有一張空椅子，那個丈夫或妻子今晚睡覺，或出於習慣，伸手去試圖觸摸配偶，但配偶已逝去…（你說）學習與它共存。」

拜登指責特朗普從來未有說病毒危險，認為疫情受控，所以現在有超過20萬人死亡，問題涉及防疫抗疫與經濟關閉。

特朗普反擊，指封城抗疫導致紐約市變成鬼城，餐館倒閉，商業沒錢，不能這樣對待人民。

特朗普提到在疫情中隔開人們的透明塑料板，認為這些塑料板可貴了，但不是應對疫情的辦法，特朗普也指責普洛西阻撓國會的新一輪紓困工作。

特朗普針對小拜登的電郵事件攻擊拜登，提及小拜登的前業務夥伴Tony Bobulinski，此人最近站出來指證，自2017年起，與小拜登的電郵通訊，小拜登有提及與中國公司的投資，有10%是留給「大人物」，他周三晚說，這個「大人物」是老拜登。

特朗普要求拜登向美國人民交代，他也指控拜登拿俄羅斯的錢，拜登說自己沒有收過外國資源一分錢，並反指特朗普跟中國做生意，在中國有秘密銀行賬戶，他也要求特朗普公開報稅表，停止指控人貪腐。

拜登也攻擊朱利安尼是俄羅斯的棋子，發放虛假材料，對此特朗普回應指，拜登是典型政客所為，特朗普也沒譴責俄羅斯與伊朗干擾美國選舉，他表示沒有人比他對俄國更強硬。

至於報稅表，特朗普答應公佈，但沒有說明何時公佈。

特朗普說：「我已叫會計開始審計了，我會盡快公開，我願意公開，它會展示我的公司有多棒。」

拜登則說，自己公佈了22年的稅務資料，而特朗普卻沒有公佈，他問特朗普在隱瞞些什麽。

拜登說：「我已公佈22年的報稅記錄，你們可以去查看，你連一年的記錄都沒有公開，你在隱藏什麼？為什麼不願公開？外國給你很多錢，俄中都給你很多錢。」

在通俄案方面，特朗普指控奧巴馬政府監視他的2016年競選過程，他也聲稱獨立檢察官穆勒洗脫他面對的勾結俄國指控，特朗普說承受了3年的虛假指控和政治迫害。

在醫療健保方面，拜登主張擴展可負擔健保，在當中加入公共經營的選項，特朗普則批評拜登主張搞「社會化的醫療」，並抨擊賀錦麗比桑德斯更左傾。

拜登批評特朗普的競選目標不是拜登，而是被拜登擊敗的其他人。

談到最低工資，拜登主張把急救人員的時薪提升到15元，特朗普認為最低工資應該由各州自行決定。

在移民問題上，拜登抨擊特朗普在美墨邊界把申請庇護者的家庭拆散，讓許多孩子與父母失去聯絡，特朗普回應說，許多孩子是單獨來，他們透過人口走私集團和黑幫偷渡來美國。

在對付犯罪方面，特朗普說他已簽署了一項刑事司法改革法案，並聲稱除了林肯之外，只有他對非洲裔做的最多。

特朗普指責拜登，在任副總統時的反罪法案是掠食者，拜登反指特朗普長期發出惹火的種族主義言論，針對非洲裔，把美國各地城市的治安不良歸咎非洲裔

最後談到環境與族裔問題，特朗普沒有直接回應，而是指出，他的政府挽救了美國能源業，使得美國人都買到便宜的汽油，拜登則提到他若當選，將投資與可再生能源。

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