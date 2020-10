亨特生意夥伴再指證拜登與華國企有生意往來

【有線新聞】

民主黨總統候選人拜登兒子亨特被指利用父親權勢與中國、烏克蘭企業交易謀利的風波,一個自稱是亨特前生意拍檔的男子,現身指證近日曝光的電郵真確,又指拜登亦知情,生意夥伴更提醒他不要提及拜登有份參與,拜登陣營否認指控。

拜登的兒子亨特在懷疑外洩的電郵被指利用父親權勢謀利,電郵收件人之一博布林斯基先後發聲明及會見記者,確認電郵真確,並指證拜登知情。

本身是退役海軍的博布林斯基,聲稱在2015年一個朋友邀請他參與涉及中國華信能源和美國其中一個最具影響力家族的交易,其後亨特亦參與,並告訴他拜登家族想與華信合作成立控股公司,投資基建、地產等。博布林斯基之後同意出任行政總裁。

《紐約郵報》刊登2017年5月的電郵就提及公司股權分布,博布林斯基指佔兩成的「H」是指亨特,其中一成股分由亨特代「big guy」、即是「大人物」持有,「大人物」就是拜登的外號。

博布林斯基又指控亨特想將華信注資入公司的500萬美元轉到自己公司,他不同意,但亨特指華信其實是想投資拜登家族。

博布林斯基又指,3年多前曾與拜登會面,認為對方對家族與中國的生意知情。博布林斯基表示,會將載有證據的三部手提電話交予聯邦調查局,並會與參議院國土安全及政府事務委員會面。

霍士新聞的記者貼出據報是博布林斯基被生意夥伴警告「不要提及拜登參與」的短訊,但《華爾街日報》則引述該生意夥伴指,從未聽過拜登有份參與。

拜登陣營亦否認指控,反指博布林斯基是因為未能與拜登父子合作而懷恨在心。

