舊金山日落區發生懷疑針對亞裔的破壞事件,一名亞裔母親在街上叫一個陌生男子戴口罩,結果該男子連續幾次將不同的物件丟進事主的家,上面寫著仇恨亞裔的字句。

舊金山警方對本台表示,星期一晚上接報到12 Avenue夾Irving界調查一宗破壞行為,女事主對警方表示,當日她帶著孩子們散步時,她叫一個男人戴口罩,對方充滿敵意的向她走近,女事主擔心人身安全,立刻返回家中。

警方表示,後來該男子當天不止一次去到女事主的家,分別將一支載著不明液體的水瓶、一隻雞蛋,以及一個口罩和字條扔進女事主家的大閘裡面,其中口罩和字條上寫著種族仇視字句。

本地KGO電視台的報導指出,這些字句包括「是你們亞裔製造病毒」,以及「美國不要有亞裔」,警方正在調查這宗案件。

