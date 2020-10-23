Fremont警方拘捕中年漢 涉多次偷郵件

【KTSF 歐志洲報導】

東灣Fremont警方表示，該市最近頻頻傳出信件偷竊事件，警方在過去幾天逮捕了涉及不同事件的3名男子。

Fremont警方透露，在週二逮捕了一名44歲男子，指他涉嫌偷取信件，警方針對兩起郵差貨車，還有在Civic Center Drive的Archstone公寓信件被偷竊的事件，從閉路電視中查到犯案男子開的U-Haul貨車，發現車內滿是被偷竊的信件，而貨車也是偷來的，警方於是將44歲的無家可歸男子Carlos Lopez逮捕。

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同樣是在Fremont發生的郵件偷竊事件，警方在上周日10月18號接報，有3名男人在Stevenson Boulevard的Alta Mar公寓偷信件，其中一人腰間帶有手槍，於是對3人在現場問話。

警方在他們的車中發現手槍、偷竊信件和毒品，之後將其中兩人逮捕，指他們持有沒有登記的槍支和帶有毒品，他們分別是Fremont和San Leandro的居民。

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