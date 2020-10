Fremont警方拘捕中年漢 涉多次偷郵件

【KTSF 歐志洲報導】

東灣Fremont警方表示,該市最近頻頻傳出信件偷竊事件,警方在過去幾天逮捕了涉及不同事件的3名男子。

Fremont警方透露,在週二逮捕了一名44歲男子,指他涉嫌偷取信件,警方針對兩起郵差貨車,還有在Civic Center Drive的Archstone公寓信件被偷竊的事件,從閉路電視中查到犯案男子開的U-Haul貨車,發現車內滿是被偷竊的信件,而貨車也是偷來的,警方於是將44歲的無家可歸男子Carlos Lopez逮捕。

https://www.facebook.com/FremontPoliceDepartment/posts/3428917160511106

同樣是在Fremont發生的郵件偷竊事件,警方在上周日10月18號接報,有3名男人在Stevenson Boulevard的Alta Mar公寓偷信件,其中一人腰間帶有手槍,於是對3人在現場問話。

警方在他們的車中發現手槍、偷竊信件和毒品,之後將其中兩人逮捕,指他們持有沒有登記的槍支和帶有毒品,他們分別是Fremont和San Leandro的居民。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。