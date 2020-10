北加州台灣論壇譴責中國外交官菲濟衝突事件（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

北加州台灣論壇周四針對台灣駐斐濟代表處10月8日舉辦雙十國慶酒會遭中國外交官闖入,並爆發肢體衝突的事件,譴責中國的「戰狼外交」,並建議台灣外交部應為全球各地駐外人員聘請保安,避免類似事件再度發生。

北加州台灣論壇的成員周四在聖荷西一家餐廳舉行戶外記者會,從斐濟雙十國慶酒會的事件,聲援台灣在海外各地的駐外人員。

北加州台灣論壇總召李漢文說:「捍衛台灣海外駐外館外交人員的尊嚴,(中國的)戰狼外交現在已變成了流氓外交,我們台灣駐外館的人員等於就是說,穿皮鞋的真的是有一點打不過穿草鞋的。」

也有僑領認為,透過這次的事件,會讓外界對中共看得更清楚。

台灣僑務諮詢委員周信結說:「他們的外交人員做出這種舉動已經不是第一次,在聯合國也是打斷人家的發言,然後敲桌子,這些行為都是非常不專業,然後在世界上發起各種爭議,對台灣的軍事威脅,在南海這個地方跟印度各個國家起了軍事衝突,就是為了他們個人的利益,這些都已經讓全世界,再加上香港跟新疆的事情,已經是世界自由國家為敵了。」

由於台灣跟許多國家沒有邦交,外交人員無法以使領館的正式名義在非邦交國工作,以美國來說,就是以駐美代表處以及台北經文處的名義從事外交工作,有僑領認為,這次事件凸顯出問題的根源,在於國際地位和認同。

台灣僑務委員李文雄說:「所有問題的根本重點,根由就是我們到現在,台灣還不是,至少在國際上不是給人家認為是一個正常的國家,所以我們的駐外人員,比別國的駐外人員辛苦百倍萬倍。」

因應中國的戰狼外交,北加州台灣論壇呼籲台灣外交部長吳釗燮不要再保持低調。

李漢文說:「這麼多年來,台灣一直遞出橄欖枝,一直在退讓,不斷地在退讓,對於中方的鴨霸,跟流氓的行為,我們台灣一直在退讓,但是中方咄咄逼人。」

另外,該論壇還建議,台灣外交部應撥出預算,為全球的駐外人員聘請保安。

宜蘭友誼城市協會秘書長郭安泰說:「這不是第一次了,所以以後我們應該增加保全的工作,來保護我們人員的安全。」

北加州台灣論壇強調,中華民國已經成立109年,也是當年聯合國的創始國,希望中國正視其存在的事實。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。