北加州台灣論壇譴責中國外交官菲濟衝突事件（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

北加州台灣論壇周四針對台灣駐斐濟代表處10月8日舉辦雙十國慶酒會遭中國外交官闖入，並爆發肢體衝突的事件，譴責中國的「戰狼外交」，並建議台灣外交部應為全球各地駐外人員聘請保安，避免類似事件再度發生。

北加州台灣論壇的成員周四在聖荷西一家餐廳舉行戶外記者會，從斐濟雙十國慶酒會的事件，聲援台灣在海外各地的駐外人員。

北加州台灣論壇總召李漢文說：「捍衛台灣海外駐外館外交人員的尊嚴，（中國的）戰狼外交現在已變成了流氓外交，我們台灣駐外館的人員等於就是說，穿皮鞋的真的是有一點打不過穿草鞋的。」

也有僑領認為，透過這次的事件，會讓外界對中共看得更清楚。

台灣僑務諮詢委員周信結說：「他們的外交人員做出這種舉動已經不是第一次，在聯合國也是打斷人家的發言，然後敲桌子，這些行為都是非常不專業，然後在世界上發起各種爭議，對台灣的軍事威脅，在南海這個地方跟印度各個國家起了軍事衝突，就是為了他們個人的利益，這些都已經讓全世界，再加上香港跟新疆的事情，已經是世界自由國家為敵了。」

由於台灣跟許多國家沒有邦交，外交人員無法以使領館的正式名義在非邦交國工作，以美國來說，就是以駐美代表處以及台北經文處的名義從事外交工作，有僑領認為，這次事件凸顯出問題的根源，在於國際地位和認同。

台灣僑務委員李文雄說：「所有問題的根本重點，根由就是我們到現在，台灣還不是，至少在國際上不是給人家認為是一個正常的國家，所以我們的駐外人員，比別國的駐外人員辛苦百倍萬倍。」

因應中國的戰狼外交，北加州台灣論壇呼籲台灣外交部長吳釗燮不要再保持低調。

李漢文說：「這麼多年來，台灣一直遞出橄欖枝，一直在退讓，不斷地在退讓，對於中方的鴨霸，跟流氓的行為，我們台灣一直在退讓，但是中方咄咄逼人。」

另外，該論壇還建議，台灣外交部應撥出預算，為全球的駐外人員聘請保安。

宜蘭友誼城市協會秘書長郭安泰說：「這不是第一次了，所以以後我們應該增加保全的工作，來保護我們人員的安全。」

北加州台灣論壇強調，中華民國已經成立109年，也是當年聯合國的創始國，希望中國正視其存在的事實。

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