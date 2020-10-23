FDA批准瑞德西韋治療新型肺炎重症病人

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎個案已經超過830萬宗，當中有22.2萬人死亡，而聯邦食品藥物管理局（FDA）周四就正式批准製藥廠Gilead Sciences所生產的瑞德西韋，可以用作治療新型肺炎重症病人。

FDA在5月時批准藥物緊急使用授權，容許醫院和醫生使用瑞德西韋，醫治需要留院的新型肺炎重症病人，這種抗病毒的藥物可以縮短部分住院患者的康復期。

特朗普總統本月早前確診後，所服用的藥物當中也包括瑞德西韋，藥廠表示，瑞德西韋只會用作治療要住院、12歲以上的新型肺炎病人，而且只能在醫院內使用。

與此同時，全國各地的新型肺炎新增個案，住院人數以及死亡人數都在上升，專家都表示擔心。

Leana Wen醫生說：「你看現有的數字，我們不僅有一兩個熱點，而是全國各地都冒出病毒熱點。」

而隨著病例數字上升，各藥廠也繼續鬥快研發疫苗。

國家衛生研究所所長Francis Collins說：「我相信很大可能可以在未來數月，有至少一種新冠病毒疫苗，在成千上萬人參加的第三階段試驗中，被認定是安全有效。」

美國衛生福利部長Alex Azar表示，在明年3月底或4月初，全美國人都應該可以接種疫苗，而容易受感染的群體，例如是長者，就可以更早獲得疫苗，而在疫苗面世前，醫生就提醒公眾要降低病例數字，一定要繼續維持警惕。

Rochelle Walensky醫生說：「我們知道要阻止病毒傳播，就必須保持社交距離和戴口罩。」

因為如果不這樣做，可能會導致比預期更多的新增個案。

< Baylor醫學院Peter Hotez醫生說：「明年有疫苗後情況會好轉，但未來4至5個月情況看來不妙，我真擔心長遠的新增個案和死亡人數，和永久受傷都在上升。」 (Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. ) 版權所有，不得轉載。