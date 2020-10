FDA批准瑞德西韋治療新型肺炎重症病人

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎個案已經超過830萬宗,當中有22.2萬人死亡,而聯邦食品藥物管理局(FDA)周四就正式批准製藥廠Gilead Sciences所生產的瑞德西韋,可以用作治療新型肺炎重症病人。

FDA在5月時批准藥物緊急使用授權,容許醫院和醫生使用瑞德西韋,醫治需要留院的新型肺炎重症病人,這種抗病毒的藥物可以縮短部分住院患者的康復期。

特朗普總統本月早前確診後,所服用的藥物當中也包括瑞德西韋,藥廠表示,瑞德西韋只會用作治療要住院、12歲以上的新型肺炎病人,而且只能在醫院內使用。

與此同時,全國各地的新型肺炎新增個案,住院人數以及死亡人數都在上升,專家都表示擔心。

Leana Wen醫生說:「你看現有的數字,我們不僅有一兩個熱點,而是全國各地都冒出病毒熱點。」

而隨著病例數字上升,各藥廠也繼續鬥快研發疫苗。

國家衛生研究所所長Francis Collins說:「我相信很大可能可以在未來數月,有至少一種新冠病毒疫苗,在成千上萬人參加的第三階段試驗中,被認定是安全有效。」

美國衛生福利部長Alex Azar表示,在明年3月底或4月初,全美國人都應該可以接種疫苗,而容易受感染的群體,例如是長者,就可以更早獲得疫苗,而在疫苗面世前,醫生就提醒公眾要降低病例數字,一定要繼續維持警惕。

Rochelle Walensky醫生說:「我們知道要阻止病毒傳播,就必須保持社交距離和戴口罩。」

因為如果不這樣做,可能會導致比預期更多的新增個案。

< Baylor醫學院Peter Hotez醫生說:「明年有疫苗後情況會好轉,但未來4至5個月情況看來不妙,我真擔心長遠的新增個案和死亡人數,和永久受傷都在上升。」