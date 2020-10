【KTSF】

國家過敏和傳染病研究所所長Anthony Fauci下星期將到訪南灣聖塔克拉拉縣(Santa Clara),與當地的社區領袖探討疫情相關的問題。

領導白宮抗疫小組的Fauci醫生,10月30日下週五將應非牟利組織SVLG,Silicon Valley Leadership Group之邀請來灣區出席研討會,探討如何控制新冠肺炎疫情、緩慢重開經濟,以及疫情下矽谷經濟的挑戰等多方面的議題,聖塔克拉拉縣衛生官員Sara Cody也會出席。

SVLG代表超過340個本地僱主,關注影響灣區經濟健康和居住的議題,論壇當天會透過視訊讓部分人士觀看,完整內容則要等11月2日會公布在SVLG的網站,以及YouTube頻道開放讓所有人觀看。

