擔心散房住客收不到郵寄選票 社區組織計劃花園角設票站（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

今年選舉碰上新型肺炎,好多選民選擇以郵寄方式投票,但是舊金山華埠有社區組織擔心一些散房公寓住戶,可能會因為無獨立信箱,而收不到郵寄選票,他們又計劃在花園角首次設立票箱。

由於舊金山華埠很多散房公寓沒有郵件室或獨立信箱,導致選票可能會同其他信件被混集堆放在樓梯間,甚至可能遺失,有社區組織擔心,散房公寓的住客因此收不到郵寄選票,而好多住戶都是低收入華裔長者,未必懂英文。

本台周四訪問過一些散房住戶,在同一幢散房公寓入面,有住戶表示收到郵寄的選票,但同時有人收不到,有另外一間散房公寓的住戶就聲稱,選票未寄到過來。

散房公寓住戶余先生說:「市參事我想投票的,但我打電話去問,選票未寄過來給我,我無辦法。」

為了保證他們能夠投票,華協中心等社區組織表示會做外展工作,打電話問住戶有否收到郵寄選票,如果收不到的話,會教他們找市府選務處幫忙,或在投票日親身票站投票。

華協中心董事會主席郭帝恩(Lindsey Quock)說:「今年問題特別嚴重,因為很多人郵寄選票,如果一向親身投票的人,今年不能去投,又或者不覺得安全去投,華埠投票率可能會降低,我們很擔心這件事。」

另外,市府和社區組織計劃在華埠花園角首次設立票箱,直至選舉日11月3日,方便居民遞交選票,又會提供中文選舉資訊站。

市參事佩斯金(Aaron Peskin)說:「投票並非進取或保守派議題,而是美國的價值。」

華埠花園角的票箱將會在10月30號開始擺設,而且將會有縣警看守。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。