貨倉式零售商Costco開始發售新型肺炎檢測盒,讓顧客可以自己在家中做檢測。

Costco網上發售的檢測盒售價129元,顧客可以在容器吐口水,然後將唾液樣本放進附設的郵包,寄到化驗所。

Costco表示,24小時至72小時內有結果,會在網上或應用程式通知顧客。

這種自行檢測盒得到聯邦食品及藥物管理局(FDA)認可,陽性檢測準確率高達98%,陰性準確率高達99%。

