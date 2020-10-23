國泰陪分留任員工須簽新約最多減薪四成

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國泰大規模裁員，無被解僱的員工部分要簽新合約，機艙服務員減薪最多36%，機師就最多減40%，多項福利都會削減，不簽新約就要離職，工會去信政府要求協助，促請國泰為新合約設限期。

國泰繼續派「大信封」，這天收信的是約700個後勤職員，機艙服務員及機師等早一日已陸續收到通知，能留下的，要簽新合約，當中列明新的底薪，空中服務員工會指最高減薪36%。由機艙服務員、到服務經理，不同年資、每人底薪不同，但以後四個職級的底薪都要封頂，由1.2萬千多元至3萬多元不等，月薪制的員工過往每月飛多於70小時會有額外薪金，這筆錢會少了，自己調更，該轉飛行不獲薪金。海外駐港的舊制員工一直都有房屋津貼，新合約下只有入職首七年才有，意味資深員工就算有領取房津都會由有變無。

至於機師薪金計法亦大改，原本90%是底薪、10%視乎飛行時數多少，新合約的底薪降至佔60%，意味若沒有飛行任務就六折出糧，舊制機師過往租屋、供樓，甚至子女讀書的開支都會按比例獲津貼，新合約會劃一定額，津貼平均少一半、醫療過往是實報實銷，以後會有上限。

九龍東（公民黨）譚文豪說：「將來即使航空業反彈了，國泰都未必會加回這麼多給機師，減了的東西一定不會再加，已經預期了。」

國泰空中服務員工會就指，留下的同事很多正考慮不簽新約，就算簽，都想加多一項，國泰空中服務員工會主席王思敏說：「受疫情影響才令公司生意不好，一般預期2024年已經可以回復疫情前水平，所以我們覺得這個合約年期不應該是永久，應該有一個期限。」

僱主給你一份新合約，減人工、減福利，僱員除了選擇簽和不簽，還能否談條件？根據《僱傭條例》，改合約必須要雙方同意，單方面改僱員有權申索終止僱用金，即取得賠償後離職，若僱主並非因為裁員或業務需要等「正當理由」，僱員就可尋求勞資審裁處作出復職命令以原有條款繼續聘用。

國泰工會都表示，問過管理層不簽新約公司指會視作解僱，賠償和被裁的員工相似，除了一個月代通知金，有額外多一個月並退還之前無薪假的薪金，任職五年以上會有長期服務金，不會跟強積金對沖。

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