國泰陪分留任員工須簽新約最多減薪四成

國泰大規模裁員,無被解僱的員工部分要簽新合約,機艙服務員減薪最多36%,機師就最多減40%,多項福利都會削減,不簽新約就要離職,工會去信政府要求協助,促請國泰為新合約設限期。

國泰繼續派「大信封」,這天收信的是約700個後勤職員,機艙服務員及機師等早一日已陸續收到通知,能留下的,要簽新合約,當中列明新的底薪,空中服務員工會指最高減薪36%。由機艙服務員、到服務經理,不同年資、每人底薪不同,但以後四個職級的底薪都要封頂,由1.2萬千多元至3萬多元不等,月薪制的員工過往每月飛多於70小時會有額外薪金,這筆錢會少了,自己調更,該轉飛行不獲薪金。海外駐港的舊制員工一直都有房屋津貼,新合約下只有入職首七年才有,意味資深員工就算有領取房津都會由有變無。

至於機師薪金計法亦大改,原本90%是底薪、10%視乎飛行時數多少,新合約的底薪降至佔60%,意味若沒有飛行任務就六折出糧,舊制機師過往租屋、供樓,甚至子女讀書的開支都會按比例獲津貼,新合約會劃一定額,津貼平均少一半、醫療過往是實報實銷,以後會有上限。

九龍東(公民黨)譚文豪說:「將來即使航空業反彈了,國泰都未必會加回這麼多給機師,減了的東西一定不會再加,已經預期了。」

國泰空中服務員工會就指,留下的同事很多正考慮不簽新約,就算簽,都想加多一項,國泰空中服務員工會主席王思敏說:「受疫情影響才令公司生意不好,一般預期2024年已經可以回復疫情前水平,所以我們覺得這個合約年期不應該是永久,應該有一個期限。」

僱主給你一份新合約,減人工、減福利,僱員除了選擇簽和不簽,還能否談條件?根據《僱傭條例》,改合約必須要雙方同意,單方面改僱員有權申索終止僱用金,即取得賠償後離職,若僱主並非因為裁員或業務需要等「正當理由」,僱員就可尋求勞資審裁處作出復職命令以原有條款繼續聘用。

國泰工會都表示,問過管理層不簽新約公司指會視作解僱,賠償和被裁的員工相似,除了一個月代通知金,有額外多一個月並退還之前無薪假的薪金,任職五年以上會有長期服務金,不會跟強積金對沖。

