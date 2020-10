疫情下加州上訴庭要求San Quentin監獄囚犯減半

【KTSF 蔡璐陽報導】

加州一個上訴法庭要求州府San Quentin監獄的囚犯人數減至其容量的一半以下,原因是法庭認為監獄官員過於冷漠應對新冠狀病毒疫情。

San Quentin州立監獄位於舊金山北邊,目前監獄官員還在考慮是否要對法庭的命令提出上訴,如果執行法庭命令,他們必須將1,100名正在服刑的罪犯假釋或者轉移到其它監獄。

San Quentin監獄是加州最古老的監獄,也是關押死囚的地方,在新冠病毒爆發後,這個監獄的疫情是全國監獄中最差的之一,有2,200宗確診。

當中28名囚犯死亡,監獄的工作人員中有300人染疫,一人死亡。

法庭表示,監獄的官員在6月時沒有接受疫情顧問的建議,將人數減少一半,這種做法不論在道德上,還是基於憲法都是站不住腳的。

州府一名專門負責舊金山公共辯護的政策主任表示,他們會在下週向Marin縣的一名法官申請,釋放San Quentin監獄超過300名囚犯。

州府的官員表示,他們不同意法庭的決定,因為管理監獄的部門在疫情期間,已經做了很多的防疫措施,從3月起該部門就陸續釋放了超過21,000人,當中有獲准提前釋放的囚犯,也刑滿出獄的人,目前San Quentin監獄的人數達到了歷來最低,有大約2,900囚犯。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。