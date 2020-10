選舉日臨近 當局提醒民眾提防騙案

【KTSF】

接近選舉,不法份子假借民調專家或是候選人,打電話詢問投票計畫或是籌款,Better Business Bureau提醒民眾別上當.

詐騙集團會假裝成民調專家、競選義工、籌款者,甚至是候選人,最常見的詐騙方式包括接到自稱是代表候選人的籌款電話,還有假裝民調專家聲稱如果參與民調,會送禮物卡或是獎品,但是會跟你要信用卡號碼來支付運費。

假裝是候選人甚至是總統,詐騙集團有可能把候選人在競選場合的演講錄下來,然後動手腳,透過錄音方式要人捐款,不知情者可能就給了信用卡號碼。

如果您透露了自己的身分,或是信用卡號碼,將自己暴露於詐欺的險境。

BBB的建議是,親自捐款給競選辦公室,有些來電顯示號碼看起來是正當的,但其實是竄改過,電話民調通常不會提供獎品,最後不要提供自己的資料以及信用卡號碼。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。