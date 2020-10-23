選舉日臨近 當局提醒民眾提防騙案

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接近選舉，不法份子假借民調專家或是候選人，打電話詢問投票計畫或是籌款，Better Business Bureau提醒民眾別上當．

詐騙集團會假裝成民調專家、競選義工、籌款者，甚至是候選人，最常見的詐騙方式包括接到自稱是代表候選人的籌款電話，還有假裝民調專家聲稱如果參與民調，會送禮物卡或是獎品，但是會跟你要信用卡號碼來支付運費。

假裝是候選人甚至是總統，詐騙集團有可能把候選人在競選場合的演講錄下來，然後動手腳，透過錄音方式要人捐款，不知情者可能就給了信用卡號碼。

如果您透露了自己的身分，或是信用卡號碼，將自己暴露於詐欺的險境。

BBB的建議是，親自捐款給競選辦公室，有些來電顯示號碼看起來是正當的，但其實是竄改過，電話民調通常不會提供獎品，最後不要提供自己的資料以及信用卡號碼。

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