Alameda縣餐館恢復室內堂食 奧克蘭設新檢測中心

【KTSF 江良慧報導】

疫情期間,人們減少出外和親友見面,而更加依賴電話來保持聯絡,加州有專用電話申請服務,能夠免費提供給有需要的民眾。另外,東灣Alameda縣餐館周五開始提供堂食服務,而該縣也在奧克蘭(屋崙)開設新的病毒檢測中心。

加州專用電話服務給聽覺、視覺、說話有障礙、行動不便的人士提供免費的專用電話,比如說,一些聽覺退化的年長人士,很難聽見電話筒內的聲音,甚至是聽不見電話響。

當局有聲量高出五倍的特別電話或是身體癱瘓的人士,可以得到一些可以用呼吸控制的電話,目標是要所有人都能夠和其他人取得連繫,尤其是在疫情期間,電話特別重要。

要申請需要有醫生證明,詳情可上網http://www.californiaphones.org,或致電,普通話電話是1-866-324-8747,粵語電話是1-866-324-8754。

東灣Alameda縣周五進入橙色疫情級別,餐館可重開堂食,室內的娛樂設施包括戲院、健身室等等也可以重開,容量不超過25%,最多100人。

奧克蘭新開設的病毒檢測中心位於10街10號的Henry J. Kaiser中心,服務時間是週二、四 、六上午8點半至11點半,下午12點半至4點,預約網站是https://ac.fulgentgenetics.com。

