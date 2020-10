【KTSF 江良慧報導】

在周二一天,美國全國有超過6萬宗新型肺炎新增個案,有衛生專家警告說,新增個案可能會在大約一個星期後激增。

新型肺炎新增病例在全美國都正在上升。

前聯邦藥物及食物局局長Scott Gottlieb醫生說:「將會是困難的秋季,我認為我們比歐洲慢兩三週,所以大概還有一週便開始進入一個階段,我們會看到病例快速加速,我認為11、12月會很困難。」

在周二,全國的7天平均病例達到59,500宗,在個半月內上升73%。

對失去至親的人來說,這些並非數字這麼簡單。