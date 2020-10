美國國務院通過對台軍售 北京堅決反對

【有線新聞】

美國國務院批准三項對台軍售,包括增程導彈、多管火箭炮與偵察吊艙,總額逾18億美元,預計一個月後正式落實。北京警告視乎形勢發展,將作正當必要反應,台灣則強調不會軍備競賽。

三項對台軍售金額最大的,是135枚軍機使用版本的增程魚叉導彈,另加多枚測試及訓練用導彈。導彈用作攻擊地面目標,射程270公里,美國將其掛載在F-15、F-18等戰機,更號稱是海軍最準繩武器。

獲國務院批核的另一項目,是11套高機動性多管火箭系統,與可用該系統發射的64枚陸軍戰術導彈系統、M57戰術導彈,其射程可達約300公里。最後一項是6個掛載在F-16戰機的MS-110偵察吊艙,可供收集情報分析圖像。

有關軍售已正式知會國會,議員可在30天內提出反對,預料受阻機會不大。

這次是特朗普總統上台後,第八次對台售武,國務院表示,軍售交易有助提升台灣作戰戰力,抵禦侵略,維持區內政治穩定與軍力平衡。

台灣正式接獲美國政府通知,國防部強調採購的是防衛武器,不會與大陸軍備競賽。

北京堅決反對軍售案,嚴重干涉內政,嚴重損害中美關係、台海和平穩定,敦促美國撤銷售武,中方將根據形勢發展作正當必要反應。

