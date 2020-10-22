美國國務院通過對台軍售 北京堅決反對

【有線新聞】

美國國務院批准三項對台軍售，包括增程導彈、多管火箭炮與偵察吊艙，總額逾18億美元，預計一個月後正式落實。北京警告視乎形勢發展，將作正當必要反應，台灣則強調不會軍備競賽。

三項對台軍售金額最大的，是135枚軍機使用版本的增程魚叉導彈，另加多枚測試及訓練用導彈。導彈用作攻擊地面目標，射程270公里，美國將其掛載在F-15、F-18等戰機，更號稱是海軍最準繩武器。

獲國務院批核的另一項目，是11套高機動性多管火箭系統，與可用該系統發射的64枚陸軍戰術導彈系統、M57戰術導彈，其射程可達約300公里。最後一項是6個掛載在F-16戰機的MS-110偵察吊艙，可供收集情報分析圖像。

有關軍售已正式知會國會，議員可在30天內提出反對，預料受阻機會不大。

這次是特朗普總統上台後，第八次對台售武，國務院表示，軍售交易有助提升台灣作戰戰力，抵禦侵略，維持區內政治穩定與軍力平衡。

台灣正式接獲美國政府通知，國防部強調採購的是防衛武器，不會與大陸軍備競賽。

北京堅決反對軍售案，嚴重干涉內政，嚴重損害中美關係、台海和平穩定，敦促美國撤銷售武，中方將根據形勢發展作正當必要反應。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。