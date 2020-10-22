12港人仍被扣押 家屬委託律師探望再被拒

【有線新聞】

12名涉嫌偷渡的港人仍然被扣押在深圳，再有家屬委託的律師嘗試探望被拒。

12個香港人涉嫌偷越邊境在深圳鹽田看守所被關押近兩個月，受家屬委託的5名內地律師到看守所要求會面，他們在門外逗留了3個多小時，看守所的人以當事人聘請了律師為由拒絕他們入內。

其中，藺其磊受家屬委託代理港大學生郭子麟的案件。律師藺其磊說：「就算是這12個港人在裡面聘請了律師，那麼誰能讓他們去接觸這些律師呢？那就是鹽田公安機關。那你鹽田公安作為偵查機關，你又和當事人介紹律師，這個是嚴重違背法律的程序。」

藺其磊申請代表的郭子麟已經成年，但他質疑12人當中有兩人被捕時未滿18歲，根本不可自行聘請律師。

藺其磊說：「他們作為未成年人，按照中國大陸的法律他們接受偵查機關，就是警察的詢問的時候也應當有監護人在場，那何況他是要聘請律師，所以我認為他們可能說的這個話，這個聘請律師這個事實應該是虛假的。」

藺其磊認為這單案件性質敏感，偵查時間不會短，審訊最終亦有可能以秘密開庭的形式進行。

12名港人的家屬先後委託過14名律師，至今全部都被拒絕會見。他們在獄中的身心狀況家人仍然無從得知。

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