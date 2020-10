特朗普拜登最後一場電視辯論周四晚舉行

【KTSF 張麗月報導】

第二場,也是最後一場的總統候選人電視辯論,周四晚黃金時段在田納西州舉行,競逐連任的特朗普總統與民主黨籍競選對手拜登,繼續在辯論之前互相攻擊。

經歷過上次辯論的混亂,以及曾經染疫住院的特朗普,已準備好周四晚最後一場的辯論,他繼續攻擊拜登。

特朗普說:「如果拜登贏,邊界將消失,健保、中產階層和安全也會消失。」

在投票已經開始之際,特朗普可能要把握今次最後機會,去表達他第二任期的抱負。

競選對手拜登也不忘抨擊特朗普處理疫情失當,又指他隱瞞疫情。

拜登說:「總統知道這病毒多麼危險,遠至1月時已知道,他隱瞞疫情。」

全國性民調顯示,拜登依然領先特朗普,拜登的競選陣營表示,拜登在辯論中將會談及他的政策計劃,以及如何渡過今次疫情危機。

為了避免互相鬥嘴出現混亂,周四晚辯論會的咪高峰將設有靜音裝置,每個環節兩名候選人各自回答主持人提問的兩分鐘,屬不受干擾時間,一名候選人回答時,另一候選人的咪高峰就會關閉,之後就會重開咪高峰,進入公開辯論時間,但特朗普指不公平。

另外,有關拜登父子涉及的貪腐醜聞案,特朗普是否會質問拜登也令人關注。

