在周四晚的總統大選辯論中,特朗普總統和民主黨總統候選人拜登首先就當前的疫情展開對話辯駁。

一開頭就講到當前的疫情,特朗普反對封鎖政策來抗疫,他主張開放學校和經濟等措施,以他自己染疫為例子,現時已經復元過來。

特朗普說,有99.9%的染疫青年康復,他又說,現時有多間藥廠研發疫苗的進度良好,疫苗一旦面世,疫情就可以受控。

特朗普也指,疫症傳染是中國的錯。

拜登就繼續抨擊特朗普控制疫情不力,並沒有一套清晰的抗疫計劃,他主張人人要戴口罩。

拜登又說,他從來沒有向外國取過分毫錢,他指出,他22年來都公開報稅表,但相對特朗普就沒有公開過,他又反問特朗普他隱藏甚麼秘密。

