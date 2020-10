特朗普抨擊拜登屬極左主義 團隊充斥共產主義者

【KTSF 蔡璐陽報導】

特朗普總統周三在北卡羅來納州造勢,他再次抨擊拜登所主張的政策都是極左主義,他只拜登的團隊中充滿了社會主義者、共產主義者,還有馬克斯主義者。

特朗普說:「瞌睡的拜登把權力都交給了社會主義者、共產主義者、馬克斯主義者,還有那些極左主義者,他們充滿了仇恨、惡意和憤怒。」

特朗普還表示,拜登和民主黨人會限制商業發展,剝奪民眾的權力,還會對孩童進行洗腦教育,周四就是第二場,也是最後一場總統候選人辯論。

拜登選擇安心準備辯論,鑑於特朗普在第一場辯論中過激的表現,特朗普的一些顧問建議,他在接下來的辯論中收斂一些,但是特朗普未必會這麼做。

就在周三出發去參加集會之前,特朗普曾在白宮外對記者表示,認為總統候選人辯論委員會的規則不公平,不應該在一名候選人回答主持人提問時,靜音另一人的話筒。

特朗普說:「我覺得靜音非常不公平,他們不讓討論外交議題很不好。」

此外,他也指辯論主持人NBC的Kristen Welker以偏頗立場對待他。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。