特朗普抨擊拜登屬極左主義 團隊充斥共產主義者

【KTSF 蔡璐陽報導】

特朗普總統周三在北卡羅來納州造勢，他再次抨擊拜登所主張的政策都是極左主義，他只拜登的團隊中充滿了社會主義者、共產主義者，還有馬克斯主義者。

特朗普說：「瞌睡的拜登把權力都交給了社會主義者、共產主義者、馬克斯主義者，還有那些極左主義者，他們充滿了仇恨、惡意和憤怒。」

特朗普還表示，拜登和民主黨人會限制商業發展，剝奪民眾的權力，還會對孩童進行洗腦教育，周四就是第二場，也是最後一場總統候選人辯論。

拜登選擇安心準備辯論，鑑於特朗普在第一場辯論中過激的表現，特朗普的一些顧問建議，他在接下來的辯論中收斂一些，但是特朗普未必會這麼做。

就在周三出發去參加集會之前，特朗普曾在白宮外對記者表示，認為總統候選人辯論委員會的規則不公平，不應該在一名候選人回答主持人提問時，靜音另一人的話筒。

特朗普說：「我覺得靜音非常不公平，他們不讓討論外交議題很不好。」

此外，他也指辯論主持人NBC的Kristen Welker以偏頗立場對待他。

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