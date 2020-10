南韓增至27人接種流感疫苗後死亡

【有線新聞】

南韓增至27人在接種流感疫苗後死亡,當地醫學協會建議暫停疫苗計劃。衞生防護中心指,香港沒有使用南韓製的流感疫苗,有專家則提醒有敏感反應史的人士要注意。

南韓注射流感疫苗後死亡的個案,死者大部分介乎60多至80多歲,當中部分人有高血壓、糖尿病、心律不正等長期病患,至少11人是參與免費流感疫苗計劃。

死亡個案持續上升,令人憂慮應否注射流感疫苗,南韓醫學協會建議暫停流感疫苗計劃,直至確保疫苗安全為止。

不過疾控中心重申,不會暫停免費流感疫苗計劃,指雖然死亡數字上升,但尚未確定死因與流感疫苗有直接關係。

衞生部表示正調查死因,將再次徹底檢查從生產到分銷疫苗整個過程哪些政府機構有參與。

香港的呼吸系統科專科醫生梁子超指,南韓呈報出現副作用和死亡個案遠超過去數年、情況令人關注。

梁子超表示:「由於這些不尋常死亡個案似乎偏多,未必能以隨機老人家的死亡率可以去解釋得到。」

梁子超又提醒有敏感反應史的人士要特別小心,他表示:「尤其是對以前接種流感疫苗有反應則不應該注射,但是如果對蛋有輕度敏感,可能是在小心觀察下仍然可以接種疫苗。」

衞生防護中心則指,香港沒有使用南韓製的流感疫苗,暫時未見香港疫苗出現問題,政府有監察機制若疫苗或藥物有嚴重副作用會呈報給衞生署。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。