【KTSF】

舊金山市參事楊馳馬(Matt Haney)提案,將市內的輔助性房屋(supportive housing)的租金規定不得超出租客收入的30%。

舊金山目前有一萬個租客住在8千個輔助性房屋中,這些住屋中也包括一些輔助租客的設施,例如租客健康或社交需要的服務,目前平均租金是一個月427元。

但是這些租客的主要收入來自社安、Medi-Cal和一般援助,目前的這一萬個租客當中,有三成人付的房租超出他們收入的3分之1,許多人處於無家可歸邊緣。

楊馳馬的提案建議,在2023年10月之前,所有輔助性房屋的租客將租金限制在他們收入的30%,目前已經有另外4位市參事表示支持。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。