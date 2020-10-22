舊金山列治文區最少十間商舖被刑毀（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山列治文區最少十間商店，在過去一個周末被人刑事毀壞，多間商店的玻璃門被打破，該區市參事李麗嫦（Sandy Lee Fewer）及警方表示，會盡一切辦法協助商戶。

舊金山列治文區Clement街、California街及Geary大道過去一個周末，至少有十間商店被人刑事毀壞，Clement街由6街至9街這一段，有4間由華裔經營的商店玻璃門都被打破，靠近8街這間餐館的大門就已經修理好。

Clement街中餐館老闆娘陳小姐說：「玻璃的錢，這一塊玻璃，花了我們400元，因為我們開店到現在，我們12年開店的到現在，已經被砸過4次，但是這一次，怎麼講呢？因為他砸了玻璃後，他沒有進來，不像前幾次他都有進來，我們餐館會有一些損失

陳小姐透露，她翻看店舖附近的錄像，發現疑犯是一名穿著全黑連帽衣的男子，但看不到樣子。

相隔兩間舖位的大家樂茶餐廳，大門同樣被打破，職員暫時用膠布封起，賊人打破玻璃門後，進入店內偷走收銀機的錢。

兩個街口外的小麥田餅店遭遇一樣，除了收銀機的錢被搜掠一空外，一整罐零錢都被偷走，估計損失過千元。

陳小姐說：「讓我聯想到，就是會不會有一個針對亞洲人，亞裔的一個行為，如果真的這樣，就比較可怕了，如果他只是一個流浪漢，只是砸一個玻璃，只是發洩一下內心，沒有目的性，這就可以，損失了就損失了，如果是另一種情況，就會比較害怕。」

由於事態嚴重，該區市參事李麗嫦隨即召集警方及商戶代表到Clement街巡視，李麗嫦表示，相信這一系列的事件，並不是針對華裔商戶，因為亦有其他非華裔經營的商店受害，不過這足以影響社區剛剛重新起步的經濟。

李麗嫦說：「這對小商業來說是雪上加霜，除了要承受2020年的經濟挑戰外，又要付錢維修，就算是一隻玻璃門亦造成壓力。」

Clement街餐館老闆劉先生（Tony Lau）說：「其實很擔心，疫情剛剛好轉，算是開始有一點生意，然後現在又有那麼多損毀，又要再維修，其實是傷上加傷。」

李麗嫦表示，正與市府商討，看看能否補償受影響商戶的維修費用。

列治文區警局表示，過去兩個月，Clement街由一街至15街，刑事毀壞案就有12宗，而去年同期只有3宗。

代理分局局長表示，現階段仍然是蒐集證據，不肯定這些案件是否同一人所為，但警方已經採取行動，在晚上加派警員巡邏，他亦透露，根據商戶提供的錄像，警方知道其中一名賊人的外貌，並打算張貼在每間商店內。

舊金山列治文區代理局長Bill Conley說：「我告訴你，有我做代理局長的一日，我不會容忍這些罪行，我要發出警告，如果你是犯人又被拘捕，我們起訴你所有與案件有關的重罪。」

這十宗毀壞案中，有商舖被爆竊，亦有一些只是被打破玻璃，警方指，不論最初動機是甚麼，是純粹貪玩，或是有預謀，這些行為都是違法。

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