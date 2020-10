舊金山列治文區最少十間商舖被刑毀（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山列治文區最少十間商店,在過去一個周末被人刑事毀壞,多間商店的玻璃門被打破,該區市參事李麗嫦(Sandy Lee Fewer)及警方表示,會盡一切辦法協助商戶。

舊金山列治文區Clement街、California街及Geary大道過去一個周末,至少有十間商店被人刑事毀壞,Clement街由6街至9街這一段,有4間由華裔經營的商店玻璃門都被打破,靠近8街這間餐館的大門就已經修理好。

Clement街中餐館老闆娘陳小姐說:「玻璃的錢,這一塊玻璃,花了我們400元,因為我們開店到現在,我們12年開店的到現在,已經被砸過4次,但是這一次,怎麼講呢?因為他砸了玻璃後,他沒有進來,不像前幾次他都有進來,我們餐館會有一些損失

陳小姐透露,她翻看店舖附近的錄像,發現疑犯是一名穿著全黑連帽衣的男子,但看不到樣子。

相隔兩間舖位的大家樂茶餐廳,大門同樣被打破,職員暫時用膠布封起,賊人打破玻璃門後,進入店內偷走收銀機的錢。

兩個街口外的小麥田餅店遭遇一樣,除了收銀機的錢被搜掠一空外,一整罐零錢都被偷走,估計損失過千元。

陳小姐說:「讓我聯想到,就是會不會有一個針對亞洲人,亞裔的一個行為,如果真的這樣,就比較可怕了,如果他只是一個流浪漢,只是砸一個玻璃,只是發洩一下內心,沒有目的性,這就可以,損失了就損失了,如果是另一種情況,就會比較害怕。」

由於事態嚴重,該區市參事李麗嫦隨即召集警方及商戶代表到Clement街巡視,李麗嫦表示,相信這一系列的事件,並不是針對華裔商戶,因為亦有其他非華裔經營的商店受害,不過這足以影響社區剛剛重新起步的經濟。

李麗嫦說:「這對小商業來說是雪上加霜,除了要承受2020年的經濟挑戰外,又要付錢維修,就算是一隻玻璃門亦造成壓力。」

Clement街餐館老闆劉先生(Tony Lau)說:「其實很擔心,疫情剛剛好轉,算是開始有一點生意,然後現在又有那麼多損毀,又要再維修,其實是傷上加傷。」

李麗嫦表示,正與市府商討,看看能否補償受影響商戶的維修費用。

列治文區警局表示,過去兩個月,Clement街由一街至15街,刑事毀壞案就有12宗,而去年同期只有3宗。

代理分局局長表示,現階段仍然是蒐集證據,不肯定這些案件是否同一人所為,但警方已經採取行動,在晚上加派警員巡邏,他亦透露,根據商戶提供的錄像,警方知道其中一名賊人的外貌,並打算張貼在每間商店內。

舊金山列治文區代理局長Bill Conley說:「我告訴你,有我做代理局長的一日,我不會容忍這些罪行,我要發出警告,如果你是犯人又被拘捕,我們起訴你所有與案件有關的重罪。」

這十宗毀壞案中,有商舖被爆竊,亦有一些只是被打破玻璃,警方指,不論最初動機是甚麼,是純粹貪玩,或是有預謀,這些行為都是違法。

