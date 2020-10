Santa Clara縣疫情處橙色級別 縣府決定不跟從州府指引（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

聖塔克拉拉縣(Santa Clara County)目前的疫情處於橙色級別,儘管州府已經對橙色級別的縣放寬職業體育賽事現場觀賽的規定,不過聖縣決定不跟從州府指引,甚麼原因呢?

加州放寬防疫規定,允許橙色級別的縣開放職業體育賽事,讓25%容量的觀眾進入場館觀看比賽,不過目前處於橙色級別的聖塔克拉拉縣,決定不跟從州的指引,也就是繼續禁止觀眾進入場館觀看比賽。

聖塔克拉拉縣府發言人Corina Herrera-Loera說:「我們不會改變命令,我們將繼續禁止職業比賽活動的現場觀眾。」

由於舊金山淘金者隊的主場就在聖塔克拉拉縣,這項宣布使得美足球迷仍無法進入Levi’s球場現場觀賽。

Levi’s球場共有68,500個座位,如果開放讓25%的觀眾入場,人數最多可達到14,000人。

縣府官員指出,即使大家都遵守防疫措施,仍可能會出現很高的感染風險。

Herrera-Loera說:「他們還是共用廁所和出入口,在差不多時間抵達賽場,差度多的時間離開,可以輕易地將病毒傳染給人,目前我們縣的感染率為2%至4%,這就代表著一個人可能會傳染給數百人,單是一場體育賽事,然後還會進一步傳播病毒,當他們回到家又傳給家人。」

縣府官員強調,目前該縣已經逐步開放學校、商業以及室內堂時等,大家也很努力做出犧牲,配合防疫措施,因此不願意再冒任何風險,以免前功盡棄。

聖縣疫情聯合資訊中心周三則歡迎縣內每個人都接受檢測,民眾可以上http://sccfreetest.org預約檢測,其中哪些人是必須要接受檢測的呢?

新冠肺炎聯合資訊中心經理Indira Fonseca說:「當一個人接觸到新冠肺炎陽性反應的人士,就必須接受檢測,如果他們與感染者在6尺內接觸至少15分鐘,在感染者出現症狀或確診前的兩天內,必定應該要接受檢測。」

至於醫護警消人員和必要服務員工,當局建議一個月檢測一次,最多則兩個星期檢測一次即可,不需太過頻繁。

聖縣周三也在例行防疫記者會上示範檢測的過程,強調只是在鼻腔採樣,不會疼痛到讓人流眼淚,希望讓民眾放心接受檢測。

