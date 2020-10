San Mateo縣檢測量提高 對違規商戶及個人執法

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島San Mateo縣目前仍在州府重啟經濟的紅色級別中,為有效及加快重啟速度,縣府已從本週開始,對違反衛生防疫規定的商戶及個人採取執法行動。

San Mateo縣府經理Mike Callagy表示,縣府過去一個月增加了新冠病毒檢測量,並採取有效追蹤措施,令該縣的確診率和感染率都顯著下降。

Callagy說:「在短短的6週內,我們的測試率比平均水平提高了七成以上,提高了七成,由每天1,800次測試,到將近3,100次,我們還會有更多計劃。」

Callagy說,未來幾星期,縣府將繼續增設5到6個臨時檢測站,並鼓勵家庭和孩童檢測,從事必要工作者則應定期做檢測。

截至10月20號,該縣每10萬人中有3.9人確診,仍未達到州府重啟經濟降為橙色級別的1.8%新確診率的指標,估計還需數星期時間。

為加快重啟經濟的步伐,除了繼續要求民眾遵守防疫措施,包括戴口罩,保持社交距離,勤洗手,減少不同群組的聚會,當局也採取更有效的執法措施,讓民眾檢舉違反衛生防疫規定的商戶,該法規已從10月19日起生效,當局至今已收到80宗投訴。

縣府表示,當局已成立一個8人的專責執法小組,首先會對商戶做宣導教育。

Callagy說:「帶備資料,向他們展示如何保持社交距離,有效運作,有威信,並保持開放性,和確保客戶安全,如果他們不遵守,我們可以發罰單,罰款每次由250元到3,000元。」

當局表示,如果有顧客不戴口罩入內,商戶有權拒絕提供服務,舉報違規的商戶或個人,民眾可致電211或上縣府網站:http://smcgov.org

另外,San Mateo縣小業主援助計劃也已從10月15日起正式開始接受申請,申請網站是http://SMCstrong.org,然後點擊Small Property Owners選項,申請截止日期則是10月28日。

