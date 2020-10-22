San Mateo縣檢測量提高 對違規商戶及個人執法

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島San Mateo縣目前仍在州府重啟經濟的紅色級別中，為有效及加快重啟速度，縣府已從本週開始，對違反衛生防疫規定的商戶及個人採取執法行動。

San Mateo縣府經理Mike Callagy表示，縣府過去一個月增加了新冠病毒檢測量，並採取有效追蹤措施，令該縣的確診率和感染率都顯著下降。

Callagy說：「在短短的6週內，我們的測試率比平均水平提高了七成以上，提高了七成，由每天1,800次測試，到將近3,100次，我們還會有更多計劃。」

Callagy說，未來幾星期，縣府將繼續增設5到6個臨時檢測站，並鼓勵家庭和孩童檢測，從事必要工作者則應定期做檢測。

截至10月20號，該縣每10萬人中有3.9人確診，仍未達到州府重啟經濟降為橙色級別的1.8%新確診率的指標，估計還需數星期時間。

為加快重啟經濟的步伐，除了繼續要求民眾遵守防疫措施，包括戴口罩，保持社交距離，勤洗手，減少不同群組的聚會，當局也採取更有效的執法措施，讓民眾檢舉違反衛生防疫規定的商戶，該法規已從10月19日起生效，當局至今已收到80宗投訴。

縣府表示，當局已成立一個8人的專責執法小組，首先會對商戶做宣導教育。

Callagy說：「帶備資料，向他們展示如何保持社交距離，有效運作，有威信，並保持開放性，和確保客戶安全，如果他們不遵守，我們可以發罰單，罰款每次由250元到3,000元。」

當局表示，如果有顧客不戴口罩入內，商戶有權拒絕提供服務，舉報違規的商戶或個人，民眾可致電211或上縣府網站：http://smcgov.org

另外，San Mateo縣小業主援助計劃也已從10月15日起正式開始接受申請，申請網站是http://SMCstrong.org，然後點擊Small Property Owners選項，申請截止日期則是10月28日。

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