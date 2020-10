Palo Alto學區為教師做新冠檢測 望消除復課疑慮

【KTSF】

南灣Palo Alto學區率先替學區教師做新冠病毒檢測,希望能夠消除教師回校上課的疑慮。

加州及灣區的學校都還是關閉,如果現在回學校上課是否安全?根據布朗大學針對目前已經回學校上課的兩萬名師生所做的調查,有1.3%的學生和0.24%教師確診。

有家長認為,不是每個孩子都適合遠距教學,學生回校的好處多過危險。

有家長稱,為何我們不能做到既安全,又讓孩子獲得好的教育,孩子不是全都適合遠距教學,他們得不到需要的教育。

但這不能只靠學生跟家長,目前回學校上課最大的阻力來自教師。

周三,Palo Alto學區為教師做新冠病毒檢測,這是確保師生安全的方式之一。

從3月中開始,加州學校關閉,學校開始實施遠距教學,低收入家庭學生的登錄率偏低,要求學校重啟的聲浪越來越高,不過在波士頓有學校重啟後,新冠病例上升又被迫關閉,該不該重啟學校,對學區來說確實陷入兩難。

