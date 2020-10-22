奧巴馬為拜登站台 力數特朗普不稱職

【KTSF 張麗月報導】

前總統奧巴馬周三為拜登站台，力數特朗普總統不稱職。

奧巴馬周三在費城出席一場汽車集會，他直指特朗普失職，尤其在抗疫方面，導致全美有超過22萬人染疫死亡。

奧巴馬說：「我不認為特朗普擁抱我的遠見，或延續我的政策，但我希望為了國家，他可以認真做好份工，但不曾發生過，他沒有興趣工作或幫助他人，只益自己友或對待份工好像，處境劇一樣來引人注意。」

奧巴馬力挺拜登，指拜登尊重每一個人，奧巴馬也在費城的街頭為拜登拉票。

至於特朗普就前往北卡羅萊納州造勢，他啟程時對自己的選情有信心。

特朗普說：「我們的民調非常好。」

他也針對周四的辯論現場的米高峰靜音設置對他不公平，而這場辯論不談外交事務，也不是好事。

此外，他也指辯論主持人NBC的Kristen Welker以偏頗立場對待他，特朗普也以同樣理由在接受CBS的《60分鐘》時事節目訪問，到尾段時同主持人起衝突而終止訪問。

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