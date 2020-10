奧巴馬為拜登站台 力數特朗普不稱職

【KTSF 張麗月報導】

前總統奧巴馬周三為拜登站台,力數特朗普總統不稱職。

奧巴馬周三在費城出席一場汽車集會,他直指特朗普失職,尤其在抗疫方面,導致全美有超過22萬人染疫死亡。

奧巴馬說:「我不認為特朗普擁抱我的遠見,或延續我的政策,但我希望為了國家,他可以認真做好份工,但不曾發生過,他沒有興趣工作或幫助他人,只益自己友或對待份工好像,處境劇一樣來引人注意。」

奧巴馬力挺拜登,指拜登尊重每一個人,奧巴馬也在費城的街頭為拜登拉票。

至於特朗普就前往北卡羅萊納州造勢,他啟程時對自己的選情有信心。

特朗普說:「我們的民調非常好。」

他也針對周四的辯論現場的米高峰靜音設置對他不公平,而這場辯論不談外交事務,也不是好事。

此外,他也指辯論主持人NBC的Kristen Welker以偏頗立場對待他,特朗普也以同樣理由在接受CBS的《60分鐘》時事節目訪問,到尾段時同主持人起衝突而終止訪問。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。