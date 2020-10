舊金山校區通過Lowell高中明年抽籤派位（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山聯合校區教育委員會周二一致通過,將Lowell高中明年的收生制度,從原本著重成績改為抽籤派位。

雖然周二的會議只是決定Lowell高中在2021至2022學年採取抽籤派位制,但是有數名教育委員表示,有意在之後的學年,永久修改Lowell高中的派位制度。

教委會唯一的華裔委員林謙悅(Jenny Lam)在周二會議中表示,擔心要在短時間通過抽籤派位方案會過於倉促,因此提出在2022至2023年,即是隔一個學年,成立專責小組,邀請家長、師生、社區組織等參與,並向全國的專家了解英才學校的收生政策,然後向校區總監就修改Lowell高中的收生制度作出建議,校區總監之後向教委會提交建議,一旦修改收生制度,將會在下一個學年才實施。

​

林謙悅說:「校區就修改Lowell高中的收生制度建議,應達至錄取更多不同族裔和收入背景的學生,令Lowell高中更具包容性。」

但是有委員並不支持林謙悅所提出的方案。

另外有委員Alison Collins反映,自從公佈抽籤方案之後,上星期有Lowell高中的家長,對一些委員和其子女講出帶有人身攻擊的言論,不能容忍,她希望追究Lowell高中的不當風氣。

Lowell高中是市內僅餘主要著重學生成績為收生準則的公校之一,學生大多是白人及亞裔,不過校區表示,由於疫情關係,過去的學期,根本無法有效評估學生的成績,校方只單純以合格或不合格去區分學生,並沒有分數高低之分,因此在沒有選擇的情況下,建議明年採用抽籤派位收生。

