舊金山校區通過Lowell高中明年抽籤派位（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山聯合校區教育委員會周二一致通過，將Lowell高中明年的收生制度，從原本著重成績改為抽籤派位。

雖然周二的會議只是決定Lowell高中在2021至2022學年採取抽籤派位制，但是有數名教育委員表示，有意在之後的學年，永久修改Lowell高中的派位制度。

教委會唯一的華裔委員林謙悅（Jenny Lam）在周二會議中表示，擔心要在短時間通過抽籤派位方案會過於倉促，因此提出在2022至2023年，即是隔一個學年，成立專責小組，邀請家長、師生、社區組織等參與，並向全國的專家了解英才學校的收生政策，然後向校區總監就修改Lowell高中的收生制度作出建議，校區總監之後向教委會提交建議，一旦修改收生制度，將會在下一個學年才實施。

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林謙悅說：「校區就修改Lowell高中的收生制度建議，應達至錄取更多不同族裔和收入背景的學生，令Lowell高中更具包容性。」

但是有委員並不支持林謙悅所提出的方案。

另外有委員Alison Collins反映，自從公佈抽籤方案之後，上星期有Lowell高中的家長，對一些委員和其子女講出帶有人身攻擊的言論，不能容忍，她希望追究Lowell高中的不當風氣。

Lowell高中是市內僅餘主要著重學生成績為收生準則的公校之一，學生大多是白人及亞裔，不過校區表示，由於疫情關係，過去的學期，根本無法有效評估學生的成績，校方只單純以合格或不合格去區分學生，並沒有分數高低之分，因此在沒有選擇的情況下，建議明年採用抽籤派位收生。

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