參院司法委員會通過大法官Amy Barrett提名案

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院司法委員會周四表決通過聯邦最高法院大法官提名人Amy Barrett的提名案,有望在下星期大選之前在參議院全院過關。

參議院司法委員會全部12名共和黨籍成員投票贊成確認Barrett的提名,而全部十名民主黨人就缺席,抵制表決,他們的空櫈改為放置一些照片,展示那些依靠奧巴馬健保的人受到傷害。

民主黨人擔心,Barrett一旦出任大法官,將會贊成推翻奧巴馬健保,Barrett曾經批評對奧巴馬健保法有利的裁決。

Barrett的提名案,下一步是在下星期一在共和黨控制的參議院全院表決,特朗普總統已多次催促參議院盡快確認Barrett的提名。

民主黨人認為,此舉就是萬一遇到大選結果有爭抝,訴諸法律行動,官司打到最高法院時,最高法院保守派大法官會以6比3的大多數裁定特朗普勝選。

