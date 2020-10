【KTSF】

舊金山金門公園有新景點,一個150英尺高的摩天輪周三正式啟用,遊客可以乘坐摩天輪,欣賞金門公園的風景,不要仍要遵守相關的防疫措施。

主辦單位表示,摩天輪會以小時來計算人數,每小時有250張票,獨特之處是同行者可獨佔一個吊籃,不會和其他陌生人配對。

疫情期間,民眾需要遵守防疫規定,必須接受體溫測量,戴口罩並保持社交距離,而且要提前在SkyStar Wheel網站預約座位才能搭乘。

摩天輪原本是為了紀念金門公園150周年紀念而設立,原定今年4月開幕,不過受到疫情影響,延遲到周三才正式啟用。

查詢請情,請點擊:https://www.skystarwheel.com/

