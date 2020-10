【KTSF 歐志洲報導】

東灣Fremont警方呼籲民眾提防最近頻頻發生的郵件偷竊事件。

Fremont警察部門透露,市內多處最近發生郵件偷竊事件,尤其是在夜晚發生。

警方表示,這主要是基於賊人偷取許多人的失業補助金儲值卡,警方建議民眾向郵政局設立信件追蹤服務,儘早從信箱取信,而不要將信件隔夜留在信箱中。

