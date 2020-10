【KTSF 歐志洲報導】

海灣大橋的東灣起點一個新公園周三開幕。

灣區最新的一個公園周三在海灣大橋的東灣起點開幕,名為John Sutter法官區域公園,這公園佔地45英畝,可以欣賞到舊金山灣,還有奧克蘭和Yerba Buena島之間的壯麗風景。

公園內有一棟裝修後的建築,可以在以後舉辦活動,公園中也有一個步行道,可以讓民眾到新建成的觀景碼頭。

