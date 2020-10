舊金山Balboa Park捷運站附近將建可負擔房屋（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山Balboa Park捷運站附近將興建131個百分之百的可負擔房屋單位,附近居民將有選擇優先權。

Balboa Park捷運站外面的這塊地,之前是舊金山公車局的停車場,目前暫時被用做住人的休旅車臨時停車處。

可負擔房屋工程將從明年1月後動工興建,9層樓的公寓,將包括studio一室公寓、一房、兩房、三房公寓,總共131間。

大樓也將設有一個早期孩童教育中心,一個家庭健康社區資源中心,甚至有一個維修腳踏車的設施。

這項工程的設計也將配合捷運站廣場的修建工程,所有租戶將可以獲得3年免費的Muni乘車證。

舊金山市長布里德說:「我們將用鄰里優先制度,本區居民將有入住優先權,是時候改變,社區可負擔房屋的提供方法,不再有建房而沒有在本社區長大的人搬入的情況。」

舊金山市參事安世輝(Ansha Safai)說:「鄰里優先制是指你若住在這項工程附近一定的距離以內的話,你將有優先權申請入住,這在舊金山沒有試過的,這對Lakeview 區居民很重要。」

市府透露,第11區內還有一項全新百分之百可負擔房屋的工程正在計畫中。

