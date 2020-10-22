舊金山Balboa Park捷運站附近將建可負擔房屋（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山Balboa Park捷運站附近將興建131個百分之百的可負擔房屋單位，附近居民將有選擇優先權。

Balboa Park捷運站外面的這塊地，之前是舊金山公車局的停車場，目前暫時被用做住人的休旅車臨時停車處。

可負擔房屋工程將從明年1月後動工興建，9層樓的公寓，將包括studio一室公寓、一房、兩房、三房公寓，總共131間。

大樓也將設有一個早期孩童教育中心，一個家庭健康社區資源中心，甚至有一個維修腳踏車的設施。

這項工程的設計也將配合捷運站廣場的修建工程，所有租戶將可以獲得3年免費的Muni乘車證。

舊金山市長布里德說：「我們將用鄰里優先制度，本區居民將有入住優先權，是時候改變，社區可負擔房屋的提供方法，不再有建房而沒有在本社區長大的人搬入的情況。」

舊金山市參事安世輝（Ansha Safai）說：「鄰里優先制是指你若住在這項工程附近一定的距離以內的話，你將有優先權申請入住，這在舊金山沒有試過的，這對Lakeview 區居民很重要。」

市府透露，第11區內還有一項全新百分之百可負擔房屋的工程正在計畫中。

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